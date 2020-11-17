Bilim Kurulu’ndan önleyici somut tedbir önerisi

Koca, açıklamasında şunları ifade etti:

‘Önemli artış var’

“Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu’nda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.”

İşte o tavsiyeler

Kıraathane, okul restoran, nikâh...

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasının ardından atılacak somut adımlar merak konusu oldu. Milliyet’e konuşan Bilim Kurulu kaynakları, Kurul’un, restoranların salgının ilk başlarında olduğu gibi “Al-götür, paket servis” şeklinde hizmet vermesini tavsiye ettiği öğrenildi. Kurul üyeleri, restoranlarda masaların seyreltilmediği, mesafelere uyulmadığı ve bu yüzden çok fazla temas olduğu görüşünde. Kurul’un tavsiye kararları arasında kıraathane ve nikâh törenleri de yer aldı. Bu kapsamda Kurul, oyun oynamanın pandemi nedeniyle yasak olduğu kıraathanelerin bir süre kapatılması yönünde tavsiye kararı verirken, genelgeye rağmen düğünlerin nikâh adı altında yapılmasına karşı da daha somut adımların atılmasını da tavsiye etti. Kurul’un tavsiye kararları arasında okulların açılmasının bir süre daha ertelenmesi de yer aldı. Kurul’un tavsiye kararları arasında sokağa çıkma yasağı bulunmazken, tavsiyelerin bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.