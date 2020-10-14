14.10.2020 - 15:04 |
2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan BİLSEM sınavının sonuçları açıklandı. 1. 2. ve 3. sınıflar üzerinde gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler sınav başarı puanlarını MEB üzerinden öğrenebiliyor. İşte BİLSEM sınav sonuçları 2020 1.2.3. sınıf sonuçları erişim linki...
Özel yetenekli öğrencileri tespit edip doğru eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan BİLSEM sınavının sonuçları bugün açıklandı. BİLSEM sınavına katılım sağlayan öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanarak harekete geçti. Ayrıca BİLSEM sonuçlarının ilanının ardından 16-22 Ekim tarihlerinde sınav sonuçlarına itaraz başvurularının alınacağı da bildirildi.