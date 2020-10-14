MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı
ABONE OL
14.10.2020 - 15:04 |

2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan BİLSEM sınavının sonuçları açıklandı. 1. 2. ve 3. sınıflar üzerinde gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler sınav başarı puanlarını MEB üzerinden öğrenebiliyor. İşte BİLSEM sınav sonuçları 2020 1.2.3. sınıf sonuçları erişim linki...

2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı

Özel yetenekli öğrencileri tespit edip doğru eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan BİLSEM sınavının sonuçları bugün açıklandı. BİLSEM sınavına katılım sağlayan öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanarak harekete geçti. Ayrıca BİLSEM sonuçlarının ilanının ardından 16-22 Ekim tarihlerinde sınav sonuçlarına itaraz başvurularının alınacağı da bildirildi.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Sıradaki Haber