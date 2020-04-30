BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? sorusu günlerdir soruluyor. 22 Nisan'da açıklanması beklenen sınav sonuçları açıklanmayınca sınava giren öğrenci ve velileri yeni tarih hakkında bilgi almaya çalışıyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Fakat sınavlar ertelenince sonuç tarihi henüz bilinmiyor. MEB'den ise şöyle bir duyuru geldi:

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.