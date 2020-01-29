BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama testleri alınmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmaya başlanan BİLSEM grpu tarama testler 4 Ocak tarihinden bu yana devam ediyor. Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere var olan yeteneklerini geliştirmek üzere destek veren özel eğitim kurumları olan BİLSEM 2020 yılı içerisinde Grup tarama testlerini almaya başladı. 19 Nisan'da kadar devam edecek olan grup tarama testlerinin ardından sonuçlar 22 Nisan tarihinde adaylara duyurulacak

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.