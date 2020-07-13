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13.07.2020 - 15:06 |

BİLSEM sınavları başladı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavlarına koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Uzun zamandır da grup tarama sınavları yapılmıyor. Sınavını tamamlayanlar sonuçlara odaklanırken henüz sınava girmeyenler ise sınavların başlayıp başlamadığını sorguluyor.

BİLSEM sınavları başladı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM grup tarama sınavlarına mart ayında ara verildi. Koronavirüs nedeniyle ara verilen sınavların tarihleri hem veliler hem de öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Grup taramalarını bitirenlerin ise aklında tek bir soru var: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak.

 

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