Corona virüs eğitimden ulaşıma bir çok alanı etkiledi. Sınav tarihleri değişti, bazı sınavların ise hala tarihleri belirlenmedi. Bu sınavlardan biri de BİLSEM... Netleşmeyen tarihler kafalarda soru işareti bırakıyor. Öğrenci ve veliler kontrollü hayata geçilirken 'BİLSEM sınavları ne zaman başlayacak? Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu da sıklaştırmış durumda...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak, Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Fakat sınavlar corona virüs sonrası ertelendi ve hala MEB tarafından tarih konusunda açıklama yapılamadı. Bu nedenle de sonuç tarihleri de bilinmiyor.

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.