21.07.2020 - 15:53 |
BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınavları için bekleyiş sürüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların tarihleri merak ediliyor. Öte yandan sınavda ter dökenlerin ise gündeminde sonuç tarihler yer alıyor. Peki konuya ilişkin bir gelişme var mı?
Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarına koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Mart ayından bu yana grup tarama sınavları gerçekleşmiyor. Bu nedenle sıklıkla sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Bir diğer yandan sonuçlar ile ilgili de tarih bekleniyor.
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak.
'Soyuldum' diye ağlayan kuyumcu kuryesinin foyası ortaya çıktıÜmraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.