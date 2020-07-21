BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarına koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Mart ayından bu yana grup tarama sınavları gerçekleşmiyor. Bu nedenle sıklıkla sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Bir diğer yandan sonuçlar ile ilgili de tarih bekleniyor.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak.