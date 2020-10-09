BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

BİLSEM grup tarama sınavları 11 Ekim'de sona eriyor. Sınavların bitmesine çok az bir süre kala daha önce sınava katılanlar sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de son günlerde BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklayor? sorusu gündemde...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son takvimine göre BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Fakat MEB'den saate ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçlara itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.