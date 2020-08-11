BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sınavlar başladı mı? Bilim ve Sanat Merkezleri sınavları için heyecan dorukta. Koronavirüs nedeniyle ertelenen BİLSEM grup tarama tarihleri merak ediliyor. Diğer yandan sınavda ter dökenlerin ise gündeminde sonuç tarihler yer alıyor. İşte son durum...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak.