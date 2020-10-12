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12.10.2020 - 00:14 |

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM grup tarama sınavları sona erdi. Sınavların bitişiyle birlikte en önemli husus sonuçlar oldu. Şimdi binlerce öğrenci 'BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs nedeniyle BİLSEM grup tarama sınavları sekteye uğramıştı. Daha sonra sınavlar için tarih verildi ve 11 Ekim'de de sınavlar son buldu. Sınav biter bitmez binlerce kişi 'BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusunu sormaya başladı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son takvimine göre BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Fakat MEB'den saate ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçlara itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

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