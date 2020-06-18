Bim 19 Haziran aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma günü Bim'de neler var?

19 Haziran Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Her hafta iki aktüel kataloğu ile çeşitli fırsatlar sunan Bim'de bu hafta aktüel kataloğunda Kumtel cam ankastre set 1,099 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu hafta cuma kataloğunda çeşitli avantajlar yer alıyor. İşte 19 Haziran Bim aktüel kataloğu...







