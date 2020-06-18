18.06.2020 - 10:16 |
Bim 19 Haziran aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma günü Bim'de neler var?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. 19 Haziran Bim aktüel kataloğunda mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar bir çok fırsat bulunuyor. Tüketiciler zincir market mağazasının cuma kataloğunda yer alan ürünleri araştırıyorlar. İşte bu hafta cuma günü Bim'e gelecek fırsat ürünleri...
19 Haziran Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Her hafta iki aktüel kataloğu ile çeşitli fırsatlar sunan Bim'de bu hafta aktüel kataloğunda Kumtel cam ankastre set 1,099 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bu hafta cuma kataloğunda çeşitli avantajlar yer alıyor. İşte 19 Haziran Bim aktüel kataloğu...