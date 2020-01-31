BİM 31 Ocak aktüel katalog sayfaları! BİM indirimleri bugün geçerli!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan ürünler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Sınırlı sayıda mağazalara gönderilen ürünleri satın almak uygun fiyatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar BİM mağazalarının saat kaçta açıldığını merak ediyor. BİM mağazalarında bu haftanın en dikkat çeken ürünü olarak Airpods yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerin yanı sıra ev araç gereçleri dönemsel ihtiyaçlar gibi birçok yeni ürün yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler listesi...

BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU