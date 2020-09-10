10.09.2020 - 12:18 |
Bim aktüel 11 Eylül kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının sayfasında yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar tüketiciler tarafından araştırılıyor. 11 Eylül Bim aktüel kataloğunda oyuncaklardan teknolojik ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar yer alıyor. İşte 11 Eylül Bim aktüel kataloğu...
Bim aktüel kataloğunda her hafta çeşitli ürünler yer alıyor. 11 Eylül Bim aktüel kataloğunda Kumtel cam ankastre set 1199 TL satyış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri ise tüketiciler tarafındna araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 11 Eylül 2020 Bim aktüel kataloğu...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.