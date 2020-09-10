Bim aktüel 11 Eylül kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğunda her hafta çeşitli ürünler yer alıyor. 11 Eylül Bim aktüel kataloğunda Kumtel cam ankastre set 1199 TL satyış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri ise tüketiciler tarafındna araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 11 Eylül 2020 Bim aktüel kataloğu...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.





