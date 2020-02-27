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27.02.2020 - 16:07 |

BİM aktüel katalog bu hafta 3 sayfa! İşte indirimli ürünler (28 Şubat 2020 Cuma)

BİM aktüel katalog resmi internet sayfasında halka sunuldu. Eline katalog geçmeyen vatandaşlar, internet üzerinden BİM aktüel katalog hakkında haberimizden bilgi alabilir. BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 28 Şubat aktüel katalog...

BİM aktüel katalog bu hafta 3 sayfa! İşte indirimli ürünler (28 Şubat 2020 Cuma)

Haftada iki kez indirime giren BİM marketleri, Salı ve Cuma günleri indirimli oluyor. Seçili ürünlerde uygun fiyatları sergileyen BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel katalog merakla araştırılıyor. BİM 28 Şubat Cuma günü onlarca ürününü uygun fiyatla satışa sunuyor. Ev ihityaçları ve kişisel ihtiyaçların karşılandığı BİM marketlerinin kataloğunu haberimizde derledik. İşte BİM 28 Şubat aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG

BİM aktüel katalog bu hafta 3 sayfa İşte indirimli ürünler (28 Şubat 2020 Cuma)
BİM aktüel katalog bu hafta 3 sayfa İşte indirimli ürünler (28 Şubat 2020 Cuma)
BİM aktüel katalog bu hafta 3 sayfa İşte indirimli ürünler (28 Şubat 2020 Cuma)



O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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