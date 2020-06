BİM aktüel katalog bugün! BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinin indirim günlerinde ikinci gününü bugün yaşayacak. Geçtiğimiz salı günü ilkini yaşayan BİM indirimleri bugün bu haftanın ikinci ve son indirim gününü yaşıyor. Önümüzdeki hafta ise yepyeni ürünlerle tekrar satışa çıkacak. BİM aktüel katalog merakla araştırılmaya devam ediyor. Her salı ve cuma günleri indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirim yoğunluğu yaşayacak. Birbirinden çeşitli ürünler, her yaşa hitap ediyor. Hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için BİM aktüel katalog ürünlerinden fikir alabilirsiniz. Peki BİM saat kaçta açılıyor, BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

BİM marketleri sabah 09:00, akşam 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM AKTÜEL KATALOG 19 HAZİRAN