BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 10 Nisan BİM indirimli ürünler kataloğu!

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler mağazalarda satışa çıkıyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta yer almayan indirimli ürünler yayımlanan kataloglar aracılığı ile satışa sunuluyor. İnsanların dönemsel veya sürekli olarak ihtiyacı olan ürünlerin satışa sunulduğu BİM mağazalarında kadın, erkek ve çocukları yakından ilgilendiren onlarca indirimli ürün bu hafta satışa çıkıyor. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde yer alan mağazalarda satışa çıkarılacak olan BİM aktüel ürünler listesinde Erkek Saç Sakal Bakım Setinden, Elektrikli Süpürge ve Ütüye, Ahşap Askılık'tan Desenli Uçurtma ve Puzzle'a kadar birçok alternatif ürün seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan aktüel ürünler listesi...

BİM 10 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





