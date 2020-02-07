07.02.2020 - 07:44 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu
BİM mağazalarında Cuma günleri satışa çıkan aktüel ürünler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan ürünler BİM aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile her hafta Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Sevgililer Gününe özel farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Bugün BİM mağazalarında satışa çıkarılacak ürünler arasında Ütü, Saç Kurutma Makinesi, Telefon, Mandallı Dekoratif Fotoğraflık, Kol Saati, Nevresim Takımı, Gümüş Kolye ve Bileklik gibi seçenekler yer alıyor.
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile Cuma günleri satışa sunulan BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta Sevgililer Gününe özel farklı ürün seçenekleri yer alıyor. BİM mağazalarında bugün satışa çıkarılacak ürünler arasında Gümüş Kolye ve Bileklik, Nevresim Takım, Kadın-Erkek Kol Saati, Cep Telefonu, Kahve Makinesi gibi Sevgililer Gününde eşinize veya sevgilinize alabileceğiniz indirimli birçok ürün alternatifi yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bu sabah satışa sunulacak aktüel ürünler listesi...
BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.