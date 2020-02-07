BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile Cuma günleri satışa sunulan BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta Sevgililer Gününe özel farklı ürün seçenekleri yer alıyor. BİM mağazalarında bugün satışa çıkarılacak ürünler arasında Gümüş Kolye ve Bileklik, Nevresim Takım, Kadın-Erkek Kol Saati, Cep Telefonu, Kahve Makinesi gibi Sevgililer Gününde eşinize veya sevgilinize alabileceğiniz indirimli birçok ürün alternatifi yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bu sabah satışa sunulacak aktüel ürünler listesi...

BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU