BİM çalışma saatleri! BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan ürünler kataloğu ile BİM mağazalarında Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Sevgililer Günü için farklı ürün ve hediye seçenekleri yer alıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıp kapanıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ - BİM KAÇTA AÇILIYOR - KAPANIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM'İN AÇILIMI NEDİR?

Perakende sektöründe olan şirketin marka adı BİM’dir. Şirketin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜRÜNLER NEDEN PAKETLERDE SUNULUYOR?

BİM mağazalarında ürünler müşterilerin kolay erişebileceği şekilde sunulmaktadır. Buradaki ana gaye maliyeti azaltırken alış veriş yapmanın rahatlığını sağlamak. Büyük rafların, sıraların arasında kaybolmadan ihtiyacınız olana en kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz.