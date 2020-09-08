BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünler listesinde bu hafta yine onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunun ürün yelpazesi oldukça sınırlı olabiliyor. Bu hafta ise temizlik ve hijyen ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve atıştırmalık ürünler mağazalarda bugün satışa sunuldu. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günü satışa sunulacak ürünler listesinde bu hafta Temizlik ve hijyen ürünler satışa sunulacak. Aynı zamanda atıştırmalık ürünler, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Luppo Sandviç Kek, Browni Soslu Kek, 1 Kg Kremalı Gofret, Süt ve İzmir Bombası gibi ürünler satışa çıkıyor.
Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde ise bu hafta Cam Ankastre Set, Filtre Kahve Makinesi, El Mikseri, Kahvaltı Seti, Çay Makinesi, El Blender Seti, Oyuncak ürün seçenekleri, Jabra Tam Kablosuz Kulaklık, Laptop Çantası, Mouse, Buharlı Mob, Mini Ütü Masası, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Kol Çantası, Buharlı Ütü satışa sunulacak
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