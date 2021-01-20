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HaberlerGündem Haberleri BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...
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20.01.2021 - 11:33 |

BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa çıkacak olan indirimli ürünler arasında Buzdolabı, Derin Dondurucu, TV, Davlumbaz, Blender Seti, Çocuk oyuncakları, Mutfak için araç gereçler ve Tekstil ürünler satışa çıktı. İşte BİM'de bugün satışa çıkan indirimli ürünler listesinin tamamı...

BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. Mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler kataloğundan satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu incelemeye devam ediyor. BİM mağazalarında bugüns satışa çıkacak olan ürünler arasında Beyaz eşyadan, Mutfak araç gereçleri, Tekstil ürünleri gibi onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesinin tamamı...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'a kadar hizmet veriyor

BİM 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Dijitsu Buzdolabı

Dijitsu Derin Dondurucu

Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Ready TV

Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz

Arnica Blender Seti

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Barbie Güzellik Masası ve Aksesuarları

Oyuncak Dondurma Arabası

Pilsan Mini Maket Seti

Salıncaklı - Yürüteçli Bebek

Eğitici Bilmeceler

Hanoi Kuleler

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Okula Hazırım Faaliyet Kitapları

Canlanan Bilim Kitapları

Chef's Granit Efektli Krep Tavası

Narenciye Sıkacağı

Paşabahçe Borcam Kare Borcam Tepsi

Kapaklı Hamur Leğeni

Katlanır Yer Sofrası

Paşabahçe Desenli Saklama Kabı

Yuvarlak Elek Süzgeç


BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Desenli Seramik Saksı

Büyük Sukulent Çeşitleri

Fanusta Dekoratif Çiçek

Çok Amaçlı Dolap

Kitaplıklı Çalışma Masası

Lambader

Kumtel Dikey Isıtıcı

Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Polosmart Sterilo Sterilizasyon Kutusu

Polo Yaka Erkek Sweatshirt

Termal Mest

Erkek Pijama Takımı

Kadın Pijama Takımı

Kadife Eşofman Altı Kadın

Kadın Uzun Bot

Pijama Takımı Kız-Erkek Çocuk


BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Suni Deri Kep Unisex

Çocuk Bot

Figürlü Panduf Kadın

Ponponlu Ev Terliği Kadın

Ponponlu Kadın Bere

Erkek Trend Bere

Kulaklıklı Bere Bebek-Çocuk

Şık Kadife Renkli Askı

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİMde bugün hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

 

 

 

Aile peş peşe felç geçirdi! Komşular paniğe kapıldıAnkara'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşular ise doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.
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