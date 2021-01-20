BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa çıkacak olan indirimli ürünler arasında Buzdolabı, Derin Dondurucu, TV, Davlumbaz, Blender Seti, Çocuk oyuncakları, Mutfak için araç gereçler ve Tekstil ürünler satışa çıktı. İşte BİM'de bugün satışa çıkan indirimli ürünler listesinin tamamı...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. Mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler kataloğundan satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu incelemeye devam ediyor. BİM mağazalarında bugüns satışa çıkacak olan ürünler arasında Beyaz eşyadan, Mutfak araç gereçleri, Tekstil ürünleri gibi onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesinin tamamı...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah saat 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'a kadar hizmet veriyor
BİM 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...
Dijitsu Buzdolabı
Dijitsu Derin Dondurucu
Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Ready TV
Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz
Arnica Blender Seti
Barbie Güzellik Masası ve Aksesuarları
Oyuncak Dondurma Arabası
Pilsan Mini Maket Seti
Salıncaklı - Yürüteçli Bebek
Eğitici Bilmeceler
Hanoi Kuleler
Okula Hazırım Faaliyet Kitapları
Canlanan Bilim Kitapları
Chef's Granit Efektli Krep Tavası
Narenciye Sıkacağı
Paşabahçe Borcam Kare Borcam Tepsi
Kapaklı Hamur Leğeni
Katlanır Yer Sofrası
Paşabahçe Desenli Saklama Kabı
Yuvarlak Elek Süzgeç
Desenli Seramik Saksı
Büyük Sukulent Çeşitleri
Fanusta Dekoratif Çiçek
Çok Amaçlı Dolap
Kitaplıklı Çalışma Masası
Lambader
Kumtel Dikey Isıtıcı
Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi
Polosmart Sterilo Sterilizasyon Kutusu
Polo Yaka Erkek Sweatshirt
Termal Mest
Erkek Pijama Takımı
Kadın Pijama Takımı
Kadife Eşofman Altı Kadın
Kadın Uzun Bot
Pijama Takımı Kız-Erkek Çocuk
Suni Deri Kep Unisex
Çocuk Bot
Figürlü Panduf Kadın
Ponponlu Ev Terliği Kadın
Ponponlu Kadın Bere
Erkek Trend Bere
Kulaklıklı Bere Bebek-Çocuk
Şık Kadife Renkli Askı