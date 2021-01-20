BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. Mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler kataloğundan satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu incelemeye devam ediyor. BİM mağazalarında bugüns satışa çıkacak olan ürünler arasında Beyaz eşyadan, Mutfak araç gereçleri, Tekstil ürünleri gibi onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesinin tamamı...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'a kadar hizmet veriyor

BİM 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...





Dijitsu Buzdolabı

Dijitsu Derin Dondurucu

Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Ready TV

Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz

Arnica Blender Seti

Barbie Güzellik Masası ve Aksesuarları

Oyuncak Dondurma Arabası

Pilsan Mini Maket Seti

Salıncaklı - Yürüteçli Bebek

Eğitici Bilmeceler

Hanoi Kuleler

Okula Hazırım Faaliyet Kitapları

Canlanan Bilim Kitapları

Chef's Granit Efektli Krep Tavası

Narenciye Sıkacağı

Paşabahçe Borcam Kare Borcam Tepsi

Kapaklı Hamur Leğeni

Katlanır Yer Sofrası

Paşabahçe Desenli Saklama Kabı

Yuvarlak Elek Süzgeç





Desenli Seramik Saksı

Büyük Sukulent Çeşitleri

Fanusta Dekoratif Çiçek

Çok Amaçlı Dolap

Kitaplıklı Çalışma Masası

Lambader

Kumtel Dikey Isıtıcı

Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi

Polosmart Sterilo Sterilizasyon Kutusu

Polo Yaka Erkek Sweatshirt

Termal Mest

Erkek Pijama Takımı

Kadın Pijama Takımı

Kadife Eşofman Altı Kadın

Kadın Uzun Bot

Pijama Takımı Kız-Erkek Çocuk





Suni Deri Kep Unisex

Çocuk Bot

Figürlü Panduf Kadın

Ponponlu Ev Terliği Kadın

Ponponlu Kadın Bere

Erkek Trend Bere

Kulaklıklı Bere Bebek-Çocuk

Şık Kadife Renkli Askı