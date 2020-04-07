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07.04.2020 - 10:03 | | DHA

Bin odalı hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Açıklamaların ardından Atatürk Havalimanı'ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
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