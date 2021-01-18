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18.01.2021 - 10:00 | | AA

Bingöl'de 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de kar yağışı ve tipi etkili oldu. 288 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bingöl'de 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışmalar başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde de belediye ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezi de beyaza bürünürken, kar yağışı Yedisu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

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