MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören
ABONE OL
15.06.2020 - 11:15 | | AA

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören düzenlendi.

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu için Ulucami'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Pullu'nun öz geçmişi okundu.

Törende şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum aileye başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Kaynartepe köyüne götürüldü.

Bingöldeki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

 

Sokak ortasında kavga ettiği şahsı arabası ile ezmeye çalıştıSon dakika haberlere göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi karşı taraftan birini arabasıyla ezmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

MSÜ tercihleri nasıl yapılır, taban puanlar nedir? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri nasıl yapılır, taban puanlar nedir? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber