BiP nasıl indirilir, ücretli mi? BiP nasıl kullanılır, tüm operatörlerde geçerli mi?

BiP, mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. BiP uygulamasının özellikleri ve ücret verilip verilmediği ile ilgili ayrıntılar kullancılar tarafından merak ediliyor. BiP'in nasıl indirileceği v diğer ayrıntılar haberde yer alıyor. Peki BiP nasıl indirilir, ücretli mi? İşte BiP'in özellikleri...

BiP ÜCRETLİ Mİ?

BiP, grup mesajlaşma, kaybolan mesaj, konum takibi, titreşim, yerel sticker’lar ile ücretsiz mesajlaşma fırsatı sunuyor.

BiP'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kaybolan mesaj

Anlık çeviri

Acil durum butonu

Fotoğraf ve video gönderme

Gece modu

Görüntülü görüşme

Bas konuş

Yerel stickerlar

BiP NASIL İNDİRİLİR?

BiP tüm operatör kullanıcılarına açık bir uygulamadır. App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.