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10.04.2020 - 13:10 | | İHA

Bir apartman corona virüs nedeni ile karantinaya alındı

 Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, corona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Bir apartman corona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar sokakta bulunan 9 katlı Nur Apartman’nın 3’üncü katında ikamet eden 3 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Aynı aileden 3 kişinin korona virüse yakalanıp hastanede tedavi altına alınmalarının ardından apartman tedbir kapsamında karantinaya alındı.

Polis ekipleri apartmanın giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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