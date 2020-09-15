Bir çocuğun yüzünü güldürün

Zorlu hastalıklarla savaşan çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen Bir Dilek Tut Derneği’nin (Make-A-Wish Türkiye) Başkanı Füsun Kuran, “Dünyada 40, Türkiye’de ise 20 yıldır zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklarla mücadele eden çocukların bir hayalini gerçeğe dönüştürerek onlara hayata bağlanma gücü vermeyi hedefliyoruz. Bu çocuklarımıza mutlu anılar yaşatarak moral veriyoruz. Şu ana kadar 4 bin 660 çocuğun dileğini gerçekleştirdik” dedi.



Ünlülerden destek



Bu dilekleri gerçekleştirmek için çok farklı bağış türü geliştirdiklerini ve bunlardan birinin doğum günü bağışı olduğunu anlatan Kuran şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle birçok alışkanlık değişti. Sosyal mesafeyle birlikte doğum günü kutlamaları ya ertelendi ya da iptal edildi. Biz de bunu bir bağış aracına çevirmeye karar verdik ve çağrı yaptık. Bir çok ünlü isim bize bu süreçte destek oldu. Mesela Özlem Güsar, doğum gününde bir çocuğun dileğini gerçekleştirmek için yola çıktı ama bağışlarla 9 çocuğun dileğini gerçekleştirecek kadar fon topladı. Begüm Kütük Yaşaroğlu, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Belgin Aksoy, Işın Görmüş, Alper Atakan gibi isimler doğum günlerini paylaştılar. Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ve müzisyen Simge Sağın da doğum günü bağışı yapanlar arasında. Ocak ayından beri 92 kişi doğum günlerini bize bağışlayarak 127 çocuğun dileğinin gerçekleşmesi için bağış topladı.”











Bağış topluyorlar



Kuran sistemin işleyişini de şöyle anlattı: “Destekçilerimiz için bir doğum günü kampanyası oluşturuyoruz. Kendisine sıradaki çocuğumuzu bildiriyoruz. Destekçilerimiz kampanyanın linkini sosyal ağlarında ve WhatsApp gruplarında paylaşarak bağış topluyorlar. Eğer isterlerse de sosyal medyada söyleşi yapıyoruz.”



Dilekleri gerçek oldu

5 yaşındaki ALL hastası Hatice Asel’in en büyük dileği, Barbie’nin rüya evine sahip olmaktı. Yapılan bağışlar sayesinde Hatice’nin hayali gerçek oldu. Hatice gibi ALL hastası olan 7 yaşındaki Ahmet Eymen’in de en büyük hayali Playstation PS4 sahibi olmaktı. Ahmet de bağışlar sayesinde dileğine kavuştu.



Sistem nasıl işliyor?

Dilekler için öncelikle aileler başvuruyor. Tedavi altındaki çocuğun doktorundan onay alındıktan sonra çocukların evlerine ziyarete gidilerek hayalleri öğreniliyor. Ardından dernek görevlileri gerekli araştırmaları yapıyor ve her çocuk için bir dilek yolculuğu tasarlayarak onları hayallerine kavuşturuyor.