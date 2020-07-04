Bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro yeniden televizyonlarda ekrana gelemey başladı. Her hafta sonu tiyatro ekrana geliyor ve seyirciyi kahkahaya boğuyor. Yıllar önce çekilen ve Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrolünde olduğu proje hakkında bilgi alınmak isteniyor. İşte 'Bir Demet Tiyatro ne zaman, kaç yılında çekildi? Oyuncuları kimler?' sorularının cevabı...

BİR DEMET TİYATRO KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Bir Demet Tiyatro ilk olarak TV ekranında 1995 yılında yayınlanmaya başladı. 1998 yılına kadar aralıksız olarak TV ekranında yayınlanan Bir Demet Tiyatro 1998 yılının ardından 6. sezonu ile 2000 yılında ekrana gelmeye başladı. Bir Demet Tiyatro 8. sezonu ile final yaptı.

BİR DEMET TİYATRO KARAKTERLERİ VE OYUNCU KADROSU

Altan Erkekli (Cemil, Yönetici Suavi Bey, Dodo, Kayınpeder, Tijar Bey

Ata Demirer (Ak Saçlı İhtiyar, Muazzam Balamurlu

Aydın Tolan (Laz Bakkal)

Bircan Günalan (Fadıl Fıdıllıoğlu)

Demet Akbağ (Lütfiye Çıtır, Davut Abi, Feriştah, Züleyha, Orkide, Enfiye, Müşade Teyze, Spiker/Sunucu

Deniz Özerman (Asuman)

Emine Şans Umar (İrmik Teyze)

Engin Günaydın (Zabıta İrfan)

Erdal Tosun ( Eyvah Necdet, Spartaküs Vedat, İri Hikmet, Hidayet, Ekmekçi Danyal)

Figen Evren (Elmas)

Gürdal Tosun (Tombalak, Pala)

Neslihan Yeldan (Füreyya İşbilir)

Olgun Şimşek (Kudret, Kapıcı Bahattin)

Osman Wöber (Komiser, Nikah Memuru)

Ozan Uygun (Berk)

Özge Özberk (Deyin Saraylı)

Pelin Körmükçü (Güzide)

Serhat Özcan (Berkant Türbüşon, Gardiyan, Midyat, Sarhoş Adam

Settar Tanrıöğen (Saldıray Abi)

Seyfi İpek (Seyfo)

Sinan Bengier (Sırma Turgut)

Suat Sungur (Postacı, Hıdır Hıdır, Permatik Hüseyin

Suzan Kardeş (Mevlüde Teyze)

Şafak Sezer ( Çaycı Çırağı, Niksar)

Şebnem Sönmez (Mücver Abla)

Tolga Çevik (Polis memuru)

Volkan Saraçoğlu (Numan Zulüm)

Yılmaz Erdoğan (Mükremin Çıtır)