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30.09.2020 - 07:00 | | DİYARBAKIR AA, DHA

Bir genç daha teslim oldu

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin de evlat hasreti sona erdi.

Bir genç daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Bingöl’den gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Kaya ailesinin 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cuma, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma’ya sarılarak, gözyaşı döktü. Kaya ailesinin oğulları Cuma’ya kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, emeklerinin boşa gitmediğini belirterek, “18 evladımız geldi. Sanki benim oğlum geldi. Sevinçliyim. Bu zafer bizim olacak, çadırın olacak. Bu aileler, çocuklarını almadan buradan gitmeyecek. Kış veya hastalık dinlemiyoruz” dedi. 

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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