Bir genç daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Bingöl’den gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Kaya ailesinin 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cuma, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma’ya sarılarak, gözyaşı döktü. Kaya ailesinin oğulları Cuma’ya kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 18’e yükselmiş oldu.



Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, emeklerinin boşa gitmediğini belirterek, “18 evladımız geldi. Sanki benim oğlum geldi. Sevinçliyim. Bu zafer bizim olacak, çadırın olacak. Bu aileler, çocuklarını almadan buradan gitmeyecek. Kış veya hastalık dinlemiyoruz” dedi.