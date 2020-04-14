MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bir haftada coronayı yenip taburcu oldu!
ABONE OL
14.04.2020 - 11:29 | | İHA

Bir haftada coronayı yenip taburcu oldu!

Adıyaman’da corona virüs testi pozitif çıkan Abdullah Çatlı, bir haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Taburcu edilen Çatlı, ‘Kurallara uyun’ çağrısında bulundu.

Bir haftada coronayı yenip taburcu oldu!

51 yaşındaki Abdullah Çatlı, yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada corona virüs testi pozitif çıkan Çatlı, 7 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Çatlı, doktorların son kontrolünün ardından taburcu edildi.

Sağlık personelinin alkışları arasında taburcu edilen Abdullah Çatlı, “Cenabı Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim sağlık görevlilerinden razı olsun. Her şey için teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerimizde yanımızda oldunuz. Allah sağlık sıhhat versin bütün müminlere. Hep birlikte el ele verip başaracağız inşallah. Kurallara uyalım arkadaşlar, kurallara uyalım, kalın sağlıcakla” dedi.

Taburcu olan hastalardan dolayı oldukça gururlandıklarını söyleyen sağlık görevlisi ise “Yaklaşık olarak 1 aydır korona pandemisinden dolayı ailemizden uzakta yaşamak zorunda kalıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen verdiğimiz emeğin karşılığı olarak taburcu olan hastalarımızın yüzünde olan tebessümü gördükçe dört bir yanımızı muhteşem bir duygu kavrıyor” diye konuştu.

 

 

ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçtiABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasası - ceza indirimi son durum nedir? Af yasasında tahliyeler ne zaman olacak?

Af yasası - ceza indirimi son durum nedir? Af yasasında tahliyeler ne zaman olacak?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Yasağa rağmen bebek sahilinde yürüyüş yaptılar!

Yasağa rağmen bebek sahilinde yürüyüş yaptılar!

Sıradaki Haber