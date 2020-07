Bir kadın daha katledildi

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’dan beri kayıptı. İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, en son geçen perşembe günü telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamayınca, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya gitti. Aile, kızlarının bulunması için Akyaka Karakol Komutanlığı’na gidip kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Beşinci günün ardından genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık bir alanda bulundu. Gültekin’in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledildiği ortaya çıktı.



Zanlıdan ‘aynı’ savunma



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültekin’i bulmak için genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı’dan şüphelenerek takibe aldı. Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, “Pınar ile ilişkimiz vardı, ‘Eşine söylerim’ diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm” dedi. Ancak jandarmaya verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi. Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.



‘Kızımı canavarca öldürdü’





Gültekin’in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla’da olduğunu söyledi.

Kızının canavarca, vahşice öldürüldüğünü belirten Gültekin, “Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar” dedi.

‘Bayramda gelecekti’

Ağabey Vedat Gültekin de zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini belirterek şunları söyledi: “Kardeşim evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisini aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimin peşini bırakmıyor. Bugün benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan biriydi. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti.



KADIN ÖRGÜTLERİ AYAKTA: YÜREĞİMİZ YANGIN YERİ



Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in acı haberinin ardından kadın örgütlerinden tepki yağdı:



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF): “Pınar Gültekin’in gülüşünü soldurana sözleşmeler ve yasalar kaldırılsın diyerek destekleyenlerin sorumluluğu unutulmasın. Şiddeti önleyen yasalar ve sözleşmelere karşı çıkanlar şiddeti uygulayanlardır. Yüreğimiz yangın yeri. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.”



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “Pınar Gültekin’i öldüren ayrıldığı erkek cinayeti gizlemeye çalışmış. İstanbul Sözleşmesi tartışılırken: Kadınlar hayatına dair karar vermeye çalışıyor. Eziyet edilerek öldürülüyor. Kadın cinayetlerinin üstü örtülmeye çalışılıyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.”



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): “Pınar henüz 27 yaşında; bir cani tarafından kaçırıldı, darp edildi ve öldürüldü. Hemen her gün bir can hayattan koparılırken üzüntümüzü anlatmak imkânsız.”



Kadınlar sokağa döküldü



Pınar Gültekin cinayetine tepki gösteren kadınlar birçok ilde meydanları doldurdu. İsanbul Beşiktaş’ta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde gerçekleşen eyleme sanatçı Şevval Sam ve Kalben de destek verdi. Eylemde sık sık ‘İstanbul Sözleşmesini uygulayın, Pınarları yaşatın’, ‘ölmek istemiyoruz’, ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganları atıldı.



‘Oğullarınıza sevmeyi ve kaybetmeyi öğretin’



Ünlü isimler Pınar Gültekin cinayetine sosyal medyadan isyan etti:



Nükhet Duru: “Bir kadının daha yaşama hakkı elinden alındı. Yapacak bir şey yok değil, var. ‘Cezalar caydırıcı olmalı’ diye başlayan upuzun bir liste var. Yaşamak istiyoruz ey ahali! Artık somut adımlar görmek istiyoruz!”



Özge Borak: “Özgecan, Emine, Ceren ve daha kaç isim, kaç kadın? Şimdi de Pınar... Soruyorum, İstanbul Sözleşmesi’ne itiraz edenler, neden itiraz ediyorsunuz? Neden? Kadın cinayetlerinin önüne geçmek, şiddetin her türlüsünü engellemek için yazılmış koruyucu maddeler içeren bu sözleşmeye itiraz etmek neden?”



Sinem Kobal: “Oğullarınıza sevmeyi öğretin. Bir kadını incitmemeyi, gülüşünü eksiltmemeyi, kendinden sakınmayı, kıymetli bir kuş tüyünü elinde tutar gibi tutmayı, vakti gelir uçmak isterse avuçlarını açıp, nazikçe serbest bırakmayı öğretin. Her zaman haklı olmayı, her daim kazanmayı, hep daha fazlasını istemeyi, öfkeyi, kini değil...”



Songül Öden: Bu fotoğrafta yakılmış, parçalara ayrılmış, iftiraya uğramış bir kadının bakışı var. Artık aramızda değil. Aman sessiz kalalım ağzımızın tadı bozulmasın!



Beren Saat: Güle güle Pınar, ne yazık ki bizi korumak istemiyorlar...



Hazal Kaya: 31 günde 27 kadın öldürüldü, biz katillerinin adaletli bir ceza alacağından şüphe ettiğimiz için her seferinde başka bir kadının adıyla sosyal medyada hashtag’lere yüklendik. Yükümlülükleri yerine getirilse belli ki binlerce kadının hayatını kurtaracak bir sözleşmenin kaldırılması tartışılıyor hala. Yeter!



Sıla: Çok üzgünüm be Pınar!



Hadise: “Haberi gördüğümden beri yazıp yazıp siliyorum birçok şeyi. Bela okumak, küfür etmek, lanetlemek... Hepsini yaptık! Ama hala bir çözüm bulunamadı kadına şiddete!”



Kerem Bürsin: Yeter artık! Bu iğrenç mikroplardan kurtulmak zorundayız! Bir günlük meseleler değil bu, her gün, her gün oluyor! Yeter! Ataerkil toplumların lanetidir bu...



Yalın: Çok üzgünüm Pınar! Seni gönlünce yaşatmayan bu dünyaya ve seni koruyamayan bu düzene çok kızgınım...



Emre Karayel: Yazık. Çok üzüldüm. Ah nasıl da güzelmiş. Yine mi eski sevgili (koca) diyoruz, hashtag’li kınamalar (#pinargultekin) yapıyoruz ve vicdanen rahatlama... Peki sonuç? Sıfır! Yara her gün kanamaya devam ediyor ve edecek!



Betül Demir: Kaybetmeyi de öğretin erkek çocuklarınıza ki bitsin ego cinayetleri!



Işın Karaca: Bacaklarının arasındaki seni erkek yapmıyor! Siz daha erkek çocuğunuza paşam, kralım, aslan oğlum deyin! Bilinçaltına üstünlüğü yerleştirmeye devam edin!



Deniz Seki: Artık yeter! Gerekli yasaların acilen çıkarılması ve bu canilerin en ağır cezayı alması gerekiyor.



Deniz Bulutsuz: “Yeter! Durun artık! Durdurun!” ABDULLAH MALKOÇ-SERCAN KISMET



Siyasilerden tepki yağdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Pınar Gültekin’in hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Kadına yönelik şiddetin artma nedenlerinin araştırılması gerekiyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pınar Gültekin’in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Pınar Gültekin’in katledilerek hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şiddetin her türlüsünü lanetliyorum.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Katil; şu partiliymiş, şu görüşlüymüş, şunları paylaşmış vs” bu toprakların anlayışı değildir. Kötülük, kimden gelirse gelsin kötüdür. Bir hakikat var ki; bir genç kızımız hayatını kaybetti!



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya: Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Bu acının tarifi yok. Hukuki sürecin takipçisi olacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüreğimiz güzel kızımız için yandı. Zihniyeti, dili ve eylemi şiddetten arındırmak zorundayız.