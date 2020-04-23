Bir Takım Nasıl Yazılır? Birtakım Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Takım Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bazı kelimeler ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılarak, bazı kelimeler ise bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılarak yazım yanlışı yapılır. Birtakım kelimesinin yanlış yazılma nedeni de ayrı ya da bitişik yazılıp hangisinin doğru olduğu bilinmemektedir. Türk Dil Kurumu birtakım gibi tüm kelimelerin doğru yazılma

şeklini belirlemiştir.

Birtakım TDK’ya Göre Doğru Yazılışı?

TDK birtakım kelimesinin doğru yazılışını “birtakım” şeklinde olduğunu bildirmişlerdir. Birtakım bitişik yazılır. Ayrı yazılması yanlıştır.

Birtakım Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Birtakım insanlar bu işin suçlusudur. (DOĞRU)

Bir takım insanlar bu işin suçlusudur. (YANLIŞ)

Son günlerde birtakım sorunlar yaşadığını söylemişti. (DOĞRU)

Son günlerde bir takım sorunlar yaşandığını söylemişti. (YANLIŞ)

Bu konuda benim birtakım şüphelerim var. (DOĞRU)

Bu konuda benim bir takım şüphelerim var. (YANLIŞ)

Birtakım Nedir?

Belirsiz olan çokluğu belirtebilmek için birtakım kelimesi kullanılır.