Bırakmam Seni kampanyası nedir? Bırakmam Seni kampanyası hangi kanalda, ne zaman?

Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına kısa bir süre kaldı. Yılmaz Erdoğan’ın sunacağı gecede Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Hakan Altun ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi konuklar arasında yer alıyor. Kampanyaya nasıl katılacağı ve gece ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki Bırakmam Seni kapmayasına nasıl katılınır? İşte Bırakmam Seni kampanyasının yayınlanacağı gün ve saat...

BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI YAYINI NE ZAMAN?

Bırakmam Seni bağış kampanyasına destek gecesi 9 Ağustos Pazar akşamı Kanal D’de yayınlanacak.

Yılmaz Erdoğan’ın sunacağı gece “Ödül Senin” adıyla saat 22.00’de başlayacak.

Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşecek canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak.

KONUKLAR KİMLER?

Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alacak.

KAMPANYAYA NASIL KATILINACAK?

Kampanya Hatıra Tişörtü’nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınacak.