MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bıraktığı notun ardından ortadan kayboldu!
ABONE OL
03.08.2020 - 14:48 | | DHA

Bıraktığı notun ardından ortadan kayboldu!

Antalya’nın Kemer ilçesinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö. (40), yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. 6 gündür izine rastlanılamayan Tuncay Ö.'yü arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bıraktığı notun ardından ortadan kayboldu!

Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi olan Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos Cumartesi günü Tuncay Ö.'nün yalnız yaşadığı eve gitti. İçeri girdiklerinde Tuncay Ö.'nün şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu bulan arkadaşları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Eve gelip, inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Ö. için arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, Tuncay Ö.'nün henüz izine rastlayamadı.

Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.'nün, yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, 'Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Hoşça kalın dostça kalın saygı ve sevgiyle' diye yazdığı belirtildi.

Polis ekiplerinin ortadan kaybolan Tuncay Ö.'nün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

 

Polisin bayrak hassasiyeti! Yerde bulduğu Türk Bayrağı'nı katladıAdana’da "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü"ne yönelik operasyonda polisin damda arama yaparken yerde bulduğu Türk Bayrağını katlayıp ekip aracına götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Devlet okulları ve özel okullarda nasıl önlem alınacak?

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Devlet okulları ve özel okullarda nasıl önlem alınacak?

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Lüks otomobili çalıp sahibinden para isteyen şüpheli yakalandı

Lüks otomobili çalıp sahibinden para isteyen şüpheli yakalandı

Sıradaki Haber