Biri 15, diğeri 17 yaşında! 2 kız arkadaş 3 gündür kayıp!

Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Esmanur Öztürk (17) ve Yenimahalle'de ailesiyle oturan Ayşenur Dinç'ten (15) 24 Mart'tan beri haber alınamyor. 23 Mart'ta iki kız arkadaş, Ayşenur'un ailesinde kalmak için izin aldı. Bir gece Ayşenur'un ailesinin evinde kalan kızlar, 24 Mart'ta Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. İki kızla en son 25 Mart günü, Ayşenur'un babası Ali Dinç telefonla görüştü ve sonrasında telefonları kapandı. Esmanur Öztürk'ün annesi Kezban Öztürk, Pazartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Esmanur arkadaşında kalmak için evden ayrıldı. Orada bir akşam kalmışlar ve Ayşenur'un annesine bizde kalacaklarını söyleyip ayrılmışlar. Bir daha haber alamadık. Telefonları da kapalı. Biz eskiden o mahallede oturuyorduk. Üç yıldan beri arkadaşlardı. İki aile birlikte polise başvurduk" dedi.

Kızların bir gece kendilerinde kaldığını belirten Ayşenur'un babası Ali Dinç, Salı günü akşama doğru çıktılar. Ayakkabı almak için. 'Çabuk gelin, ortam kötü, virüs var' diye de uyardım ama bir daha gelmediler. O gün gelmediler, aradım 'Esma'dayız baba' dedi. O gün Esma'da kalmamışlar. Çarşamba gün için de aradığımda kızımın telefonuna Esma baktı, 'Ali abi bizim ordayız. Ayşenur sabaha kadar uyumadı. Şimdi uyuyor' dedi. Ben de kızdım biraz, 'Eve gelsin' dedim. 'Tamam abi' dedi. Ondan sonra kapattı. Aynı gün tekrar aradım her ikisi de telefona bakmadılar. Ondan sonra telefonlar da kapandı ve ulaşamıyoruz. Polise başvurduk ve ifade verdik. Halen telefonları kapalı. Büyük ihtimal şarj pilini de çıkardılar."

Polis, batarya ve sim kartlarını çıkarttıkları için kızların cep telefonlarından da sinyal alamıyor.

Kayıp kızların bulunması için Antalya Yardımlaşma Platformu da bir duyuru yaparak kızları görenlerin veya bilgisi olanların polise veya kendilerine ulaşmasını istedi. Platform Başkanı Halit Mert, Esmanur Öztürk'ün ailesine 3 yıldır destek olduklarını belirterek, Esmanur okulu bırakmış ve dışarıdan okuyordu. Liseyi geçen sene bitiren oğlu da böbrek yetmezliği hastası" dedi.

GRİ ARACA BİNMİŞLER

Öztürk, "Esmanur, çarşamba günü akşam üzeri Bursa'da yaşayan ağabeyimi aramış. 'Dayı biz arkadaşımla birlikte evden kaçtık. Size gelebilir miyiz?' demiş. Ağabeyim de yaşlarının küçük olduğunu söylemiş. Neden evden kaçtıklarını sormuş. 'Hemen dönün evinize' demiş. Yengem de beni arayıp durumu anlattı. Esmanur, 'Annem polisi aramaktan vazgeçsin' demiş. Çarşamba günü de saat 5'ten sonra kızım ve Ayşenur aynı anda telefonunu kapattı. Her dakika kızımı arıyorum ama hala ulaşamıyorum" dedi.

İnternetten kızının 'Baran' diye bir arkadaşına ulaştığını anlatan Öztürk, "Bana 1 hafta önce askerden geldiğini, 1 haftadır görüşmediklerini söyledi. Daha sonra 2 gün önce görüştüklerini söyleyerek çelişkili bir şekilde cevap verdi. Ona da evden kaçtıklarını söylemiş. Bunu polise de söyledi. O çocuğun kızımın sevgilisi olup olmadığını bilmiyorum. Esmanur'un eski nişanlısıyla görüştüm. Onun yanında değilmiş. Tanıdığım başka bir arkadaşı yok. Kızımın genellikle internetten arkadaşları var. Ama son 2 haftadan beri kızım Esmanur'da ve arkadaşında bir değişiklik vardı. Çok para harcamaya başlayıp sürekli kıyafet aldıklarını gördüm. Bizim durumumuz zaten belli bu paranın nerden geldiğini sorduğumda 'Ayşenur'dan alıyorum' diyordu. Bir şekilde beni atlatıyorlardı" diye konuştu.

Kızı Esmanur'un tekrar evine dönmesi için çağrı yapan Kezban Öztürk, “Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Birisine inanıp gittiler şimdi de kurtulamıyorlar mı bilmiyorum. Gittikleri yeri bilmiyorum. Lütfen kızımı bulun. Ne olursa olsun geri gel kızım. Söz kızmayacağım. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok" diyerek, gözyaşı döktü.