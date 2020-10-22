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22.10.2020 - 16:33 |

Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tali yoldan çıkan bisikletli Svetlana Stolbun, seyir halindeki kamyonun altında kaldı. Uyruğu henüz belirlenemeyen Stolbun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle ilerleyen Svetlana Stolbun adlı kadın, tali yoldan, Yaşar Doğu Caddesi'ne çıktığı sırada seyir halindeki Adem Ç.'nin (44) kullandığı 21 DC 303 plakalı kamyonun sol arka tekerlerinin arasına girdi. Kamyonun üzerinden geçtiği Svetlana Stolbun ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Svetlana Stolbun'un yaşamını yitirdiği belirlenirken sürücü polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Bisikletli kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, üzerinden kimlik çıkmayan Svetlana Stolbun'un uyruğunun da tespitine çalışılıyor.

Svetlana Stolbun'un olay sırasında başında kask, vücudunda ise herhangi bir koruyucu kıyafet bulunmadığı öğrenildi.

Bisikletiyle kamyonun altında kalan Svetlana öldü

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandıKahramanmaraş'ta Salih G. (35), bankta oturan D.K.'nin (35) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, kaçtı. Kadının peşinden koştuğu ama ulaşamadığı Salih G., İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatıyla yaklaşık yarım saatte polisler ekiplerince yakalandı.
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