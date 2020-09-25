Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E'yi, Van'dan tekneyle getirdikleri göçmenleri, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Adilcevaz'ın Erikbağı köyü sahiline indirdikleri sırada suçüstü yakaladı.
3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan organizatörler ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.