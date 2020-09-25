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25.09.2020 - 23:15 | | AA

Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Bitlis'te 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E'yi, Van'dan tekneyle getirdikleri göçmenleri, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Adilcevaz'ın Erikbağı köyü sahiline indirdikleri sırada suçüstü yakaladı.

3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan organizatörler ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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