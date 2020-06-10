Bitlis'te yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Tatvan’dan bölgeye şifa dağıtan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yabani hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda; bölgenin ilk ve tek en donanımlı hayvan hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan’da yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi. Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri tarafından tedavisi yapılan hayvanlar, tekrar doğaya bırakmak için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.