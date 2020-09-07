Bitmeyen maske bahaneleri

Milliyet, kadın zabıta memurlarının denetimine katıldı. Belediyenin ilk kadın zabıta müdürü Nazan Başelli’nin de katıldığı denetimde maske takmayanlar uyarıldı olmayanlara ise maske dağıtıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yapılan denetimde çoğu vatandaşın maskesi ya kolunda ya da çenesinin altında takılıydı. Maske kuralını en çok ihlal edenler ise turistlerdi. Kadın zabıta memurları tarafından Arapça ve İngilizce dilde uyarılan turistlere maske takmanın zorunlu olduğu ifade edildi. Maskeyi takmayan herkesin bahanesi hazırdı: “5 dakikalık yol gideceğim”, “Yeni çıkardım.”

Pendik ve Kartal sahilde denetimlerini sürdüren zabıtalar, vatandaşları uyararak, bilgilendirdi.

OZAN GÜZELCE Milliyet

Zabıtaya kadın eli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda kadın personelin sayısı her geçen gün artıyor. 5 müdürlüğü bulunan Başkanlığın, Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüklerine kadın yöneticiler atandı. Amir düzeyinde görev yapan personel sayısı, 2’den 12’ye yükseldi. İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, kadın personel istihdamına önem verdiklerini belirterek, “Şu an bünyemizde yüzde 8 olan kadın istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinde geçen yıla oranla 4 kat daha fazla denetim yaptık” dedi.