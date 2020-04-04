Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku! 'Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler'

Rizeli Resul Çakır (27) ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart’ta Azerbaycan’ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.

Ancak dünyayı saran corona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile Türkiye'ye dönemedi. Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile, Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor.

‘MEMLEKETE DÖNMEK İSTİYORUZ’



Kına gecesi için geldikleri Azerbaycan’da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, “Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almadık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruz” dedi.



Gülhan Çakır ise “Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler” çağrısında bulundu.



Resul Çakır da “Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, burada kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.