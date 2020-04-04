MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku! 'Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler'
ABONE OL
04.04.2020 - 12:13 | | DHA

Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku! 'Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler'

Rize’den, kına gecesi yapmak için Azerbaycan’a giden Çakır ailesi, corona virüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine geri dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye’ye dönmek için bekliyor.

Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku! 'Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler'

Rizeli Resul Çakır (27) ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart’ta Azerbaycan’ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.

Ancak dünyayı saran corona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile Türkiye'ye dönemedi. Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile, Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor. 

Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku Bizi ne olur Türkiyeye göndersinler

‘MEMLEKETE DÖNMEK İSTİYORUZ’

Kına gecesi için geldikleri Azerbaycan’da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, “Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almadık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruz” dedi.

Gülhan Çakır ise “Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler” çağrısında bulundu.

Resul Çakır da “Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, burada kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kına gecesi sonrası sonrası corona şoku Bizi ne olur Türkiyeye göndersinler

Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldıSavunma Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında? Oğuz Özyaral corona virüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında? Oğuz Özyaral corona virüse mi yakalandı?

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

Corona virüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini

Sıradaki Haber