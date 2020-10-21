Boğasının saldırdığı besici feci şekilde can verdi!

Merkeze bağlı Ormanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan Necati Aydemir, sabah saatlerinde beslediği büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Aydemir burada, bir boğanın saldırısına uğradı.

Aldığı boynuz darbesiyle yere yığılan Aydemir’in, ihbarla çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydemir’in cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.