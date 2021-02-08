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08.02.2021 - 00:58 | | AA

'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. ile "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı.

'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.

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