Boğaziçi’nde yerde Kâbe fotoğrafına 2 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada, “PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildiği” belirtilen Valilik açıklamasında, “İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kâbe-i Muazzama’ya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi. Açıklamada yere serilen fotoğrafta ‘Kâbe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması’ bulunduğu belirtildi. Polis, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” fiilini işledikleri gerekçesiyle D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüphelileri gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği belirtildi,

Şüphelilerden R.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer dört kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si ise “konutunu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Siyasilerden tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kâbe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kâbe’ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kâbe’mize yapılan bu ahlâksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur” paylaşımı yaptı