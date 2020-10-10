MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak
ABONE OL
10.10.2020 - 15:06 | | AA

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak. Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak. Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Kraliyet nişanını alan en genç isim

Kraliyet nişanını alan en genç isim

Sıradaki Haber