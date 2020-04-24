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24.04.2020 - 17:08 | | İHA

Bolu’da, askeri ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

 Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu askeri ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu’da, askeri ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan askeri ambulans, Sanayi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Aslan idaresindeki 81 AAZ 783 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 4 askeri personel ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da, askeri ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

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