Borel’e yurt dışından yoğun talep: 4 milyon adet satıldı

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı BOREL, Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin boru katma değere dönüştürmek için ürettiği ve kısa sürede Türk halkının en çok tercih ettiği ürünlerden biri haline gelen BOREL’e yurt dışından da ciddi bir talep olduğu öğrenildi. Özellikle Avrupa Birliği bünyesinde yer alan ülkeler ile İngiltere, ABD ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun bir talep gören BOREL’in gelen bu talep doğrultusunda ihracatıyla ilgili çalışmalara başlandığı belirtildi. Bu kapsamda öncelikle Almanya başta olmak üzere, İngiltere, Fransa, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri hedef ihracat pazarları olarak belirlendi. İkinci aşamada da ürünün ABD ve Ortadoğu ülkelerine satışı hedefleniyor.

4 MİLYON ADET SATILDI

Vatandaşlar BOREL’i ağırlıklı olarak ulusal ve yerel zincir marketlerden satın almayı tercih ederlerken, Türkiye’nin milli e-ticaret sitesi epttavm.com başta olmak üzere farklı platformlarda internet üzerinden de BOREL’in satışına devam ediliyor. İlk olarak piyasaya sürülen 100 ml’lik borellerden bugüne kadar 4 milyon adet satılırken, buna ilaveten insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda da gerekli hijyeni sağlamak amacıyla 1 ve 5 litrelik BOREL’ler satışa sunuldu. Büyük boy ürünlerin de kısa süre önce satışa sunulmasına rağmen yoğun ilgi gördüğü ve şu ana kadar büyük boy ürünlerden yaklaşık 100 bin litre ürün satışı gerçekleştiği öğrenildi.

ETİL ALKOL ORANI YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE

BOREL el dezenfektanı; etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluşurken, BOREL Kovid-19’a karşı da oldukça etkili bir ürün.

Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtirken, BOREL’deki etil alkol oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunurken, BOREL’in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bulunuyor.