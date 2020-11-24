Boşandığı eşinin evinin önüne koyduğu konteyneri 4 yıl sonra kaldırdı

Serdar Kıyançiçek (40), ve Sevim Bozal (29) çifti, yaklaşık 10 yıl önce evlenerek, 1 çocuk dünyaya getirdi. Evliliklerinin 3'üncü yılında çift, anlaşamayarak, boşandı. Ancak çift arasındaki anlaşmazlıklar boşanınca da bitmedi. Kıyançiçek, 4 yıl önce, boşandığı eşi Bozal'ın Narlıdere ilçesindeki evinin karşısında bulunan boş araziyi kiralayıp, burada besicilik yapmaya başladı. Kıyançiçek araziye konteyner ve çok sayıda güvenlik kamerası kurdu. Bunun üzerine Sevim Bozal ve ailesi, Serdar Kıyançiçek ile birçok kez tartıştı. Tartışmalar kimi zaman kavgaya da dönüştü. Ağustos ayında Bozal'ın kardeşi E.B., güvenlik kamerasıyla evlerinin ve kendilerinin izlendiğini, taciz edildiklerini iddia ederek, Kıyançiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.B., Kıyançiçek'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kıyançiçek kolundan yaralandı, köpeği ise vurularak öldü. Taraflar bu sürede birbirlerinden birçok kez şikayetçi olurken, karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.B., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYOR DİYE BURAYI ALDIM'



Yaşanan gerilimler sonrası Serdar Kıyançiçek, arazideki konteyneri 4 yıl sonra söküp, taşımaya karar verdi. Eski eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden ve bu nedenle araziyi kiraladığını söyleyen Kıyançiçek, "Eski eşim, nafakamı düzenli olarak ödememe rağmen çocuğumu bana göstermiyordu. Almaya gittiğimde hep mazeret üretiyorlardı. O dönem çocuğumun yaşı ufak olduğu için psikolojisi zarar görmesin diye icra yoluyla almak istemedim. Bana iş için bir depo lazım oldu ve ben de orayı kiraladım. Böylece çocuğum annesi evde olmadığı zaman yanıma geliyordu ve onunla görüşebiliyordum. 4 yıl sonra konteyneri kaldırdım çünkü oğlum çok etkilendi. Vurulduktan sonra oğlum bana, 'Sakın gelme seni öldürecekler. Konteyneri kaldır' deyince ben de konteyneri sattım" dedi.



'KAMERALARI GÜVENLİK İÇİN KOYDUM'



Bozal'ın kardeşi E.B.'nin kendilerini izlediğini iddia ettiği güvenlik kameralarını, kendi güvenliği için koyduğunu söyleyen Kıyançiçek, şöyle konuştu:



"Bahse konu olan arazide hayvancılık yapıyorum. İlaçları ve hayvan yemlerini korumak için konteyneri koymuştum. Kameraları da hayvanlarımı ve malımı korumak için taktırdım. 2018 yılında eski kayınvalidem tarafından darbedildim. Kendisi şikayetim üzerine 4 ay hapis cezası aldı. Onun ardından bahçede kamera sayısını artırdım. Defalarca saldırıya uğradım. En sonunda eski eşimin erkek kardeşi bahçeme girerek, tüfekle arkamdan ateş etti. Hem köpeğim öldü hem de kolumdan vuruldum. Kameralar tamamen güvenlik açısından vardı"



'ÇOCUĞUMU İCRA YOLUYLA ALIYORUM'



Eşinin çocuğunu kendisine göstermediğini öne süren Kıyançiçek, artık icra yoluyla çocuğunu gördüğünü belirterek, "Benim kadınlara karşı bir hatam olmadı. Beni toplanıp dövdüler ve şikayetçi de olmamıştım. Eski kayınvalidem beni darbedince şikayetçi oldum. Ailece onlara 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Eski eşim vurulmamdan 3 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bahsettikleri kamera olmasaydı haklılığımı ispat edemeyecektim. Çocuğumu benden koparamayacaklar. İki haftada bir onu alma şansım var. Geçmiş yıllarda benden sürekli kaçırdılar. Artık icra yoluyla alıyorum. Pedagog ve adli memur teslim alıp, bırakıyor" diye konuştu.