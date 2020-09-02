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02.09.2020 - 16:46 | | DHA

Bostancı'da kadını darp eden 2 şüpheli yakalandı!

İstanbul Kadıköy Bostancı'da evine dönmek için taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı'nın darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nin girişinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanında ayrıldıktan sonra taksiye binmek üzere bekleyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, önce hakarete sonrasında ise saldırıya uğradı. Polise giderek şikâyetçi olan Bıyıklı, yanında bulunan 3 bin lira nakit para, banka kartları, cüzdan ve ziynet eşyalarının darp esnasında düştüğünü söyledi.

Bostancıda kadını darp eden 2 şüpheli yakalandı

Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Tarık Ö. ve Ramazan S. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Tarık Ö'nün 7 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Nagehan Bıyıklı'yı darp ettiği iddia edilen Tarık Ö.'nün ifadesinde "Taksim'e gitmek üzere yola çıktım, durakta bulunan bir kadın benden şarj cihazı istedi. Ben de ona aile işletmemiz yakında olduğunu orada şarj edebileceğini söyledim. Alkollü kadın bana hakaret edince ben de darp ettim kaybolan nakit para ve ziynet eşyalarını almadım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Tarık Ö. ve Ramazan S. adliyeye sevk edildi.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksiye binmeye çalışan Nagehan Bıyıklı'ya, 2 kişinin saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından 2 kişi kaçarken kadına taksici yardım ediyor.

 

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