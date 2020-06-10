Böyle giderse süre uzayabilir

Ceyhan, CNN Türk’te koronavirüs salgınında gelinen noktayı değerlendirdi. “Kaygı tamamen yok oldu maalesef” diyen Ceyhan, hafta sonu park ve sahillerde oluşan kalabalığa tepki gösterdi. Ceyhan “Virüsün bulaşıcılığında bir azalma falan yok. Bir taziye ziyaretinden 190 vaka çıkıyor. O halde virüs bir şey kaybetmedi” dedi. Hafta sonu oluşan kalabalık nedeniyle vaka sayısının artabileceğini belirten Ceyhan “Eğer böyle giderse bu süre daha da uzayabilir. Yani insanlar bu kuralların tekrar geriye gelip ve daha da uzun birçok tedbirin altında yaşamaları olasılığı olduğunu bilmeliler” diye konuştu.