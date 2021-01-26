Böyle savundular! 'Canımız sıkılmıştı gezmeye çıktık'

Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00'e kadar devam ederken Mecidiyeköy'de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı.

Ceza uygulanan iki kişi "Canımız sıkılmıştı, gezmeye çıktık. 6 bin 300 TL ceza yedik, yapacak bir şey yok" dedi.