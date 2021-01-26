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26.01.2021 - 02:25 | | DHA

Böyle savundular! 'Canımız sıkılmıştı gezmeye çıktık'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Böyle savundular! 'Canımız sıkılmıştı gezmeye çıktık'

Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00'e kadar devam ederken Mecidiyeköy'de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı. 

Ceza uygulanan iki kişi "Canımız sıkılmıştı, gezmeye çıktık. 6 bin 300 TL ceza yedik, yapacak bir şey yok" dedi. 

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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