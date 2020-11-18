Bozuk etleri piyasaya sürecekken yakalandılar!

Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi’nde hastalanan ineği keserek uygunsuz taşındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Akyazı-Mudurnu istikametinde seyir halinde olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kapalı kasa içinde asılı etler olduğu tespit edildi.
Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, hayvanın otladığı sırada zehirlendiği için kestiklerini ifade etti. Veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile imha edildi.
3 kişi hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.