Bozuk etleri piyasaya sürecekken yakalandılar!

Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi’nde hastalanan ineği keserek uygunsuz taşındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Akyazı-Mudurnu istikametinde seyir halinde olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kapalı kasa içinde asılı etler olduğu tespit edildi.

Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, hayvanın otladığı sırada zehirlendiği için kestiklerini ifade etti. Veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile imha edildi.

3 kişi hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan soruşturma başlatıldı.