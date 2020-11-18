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18.11.2020 - 11:06 |

Bozuk etleri piyasaya sürecekken yakalandılar!

Sakarya’ndın Karapürçek ilçesinde otladığı sırada zehirlenen ineği keserek piyasaya sürmek isteyen 3 kişi yakalandı, etler ise imha edildi.

Bozuk etleri piyasaya sürecekken yakalandılar!

Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi’nde hastalanan ineği keserek uygunsuz taşındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Akyazı-Mudurnu istikametinde seyir halinde olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kapalı kasa içinde asılı etler olduğu tespit edildi.

Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, hayvanın otladığı sırada zehirlendiği için kestiklerini ifade etti. Veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile imha edildi.

3 kişi hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan soruşturma başlatıldı.

 

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